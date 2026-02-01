MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Câmara de Santa Cruz investiu mais de dois milhões nos na Companhia de Sapadores

    Câmara de Santa Cruz investiu mais de dois milhões nos na Companhia de Sapadores
    Élia Ascensão na cerimónia de aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
01 Fevereiro 2026
19:06

O Município da Santa Cruz investiu, nos últimos anos, mais de dois milhões de euros nos Bombeiros Sapadores, revelou hoje a presidente da autarquia, na cerimónia comemorativa dos 94 anos da Companhia.

Segundo Élia Ascensão, entre 2023 e 2025, a média anual de investimento situou-se nos 800 mil euros anuais, tendo o ano de 2025 sido o ano de maior investimento, com quase um milhão de euros.

De acordo com um comunicado alusivo à celebração da efeméride, “no que concerne à Companhia de Bombeiros Sapadores e ao Serviço Municipal de Proteção Civil, criado em 2015, Santa Cruz vive hoje uma realidade sem paralelo na história recente do concelho”.

“Santa Cruz é exemplo de investimento sério e responsável na proteção e socorro da sua população e do seu território, e posso afirmar que somos hoje um concelho mais resiliente por uma aposta concreta na prevenção, mas também mais seguro na capacidade de intervenção da sua Companhia de Bombeiros”, sublinha a autarca.

Enquanto presidente, Élia Ascensão tem a responsabilidade direta tanto da Companhia de Bombeiros Sapadores (actualmente com 92 efetivos), como do Serviço Municipal de Proteção Civil.

A presidente lembrou, que a renovação de efetivos dos Sapadores de Santa Cruz teve início com a profissionalização do Comando, seguindo-se a aposta em novas escolas de recrutas em 2024 (24 recrutas) e 2025 (15 recrutas) e destacou que a última recruta ocorrida em Santa Cruz datava de abril de 1999, ano em que foram admitidos 11 novos bombeiros, concluindo que “há 25 anos que não era assegurado o devido reforço numa área extremamente exigente”.

“Fizemos história nestes últimos 12 anos, num percurso não isento de dificuldades, e de muitas incompreensões. Talvez aqui seja de falar no “elefante na sala”, a polémica Taxa Municipal de Proteção Civil, que mais não faz do que pedir um pequeno e irrisório contributo a todos, para um bem maior. Não tenhamos dúvidas de que, com as alterações climáticas e com a crescente pressão no território, a Proteção Civil terá de ser, cada vez mais, daquelas áreas que exigem o compromisso e a responsabilidade de todos. Sendo, por isso, necessário que se adequem os mecanismos, as fontes de financiamento e a cultura de uma responsabilidade partilhada”, salientou.

A autarca destacou alguns dos investimentos feitos, nomeadamente novos meios técnicos, dos quais se destaca uma ambulância de socorro, um veículo escada, um veículo especial de combate a incêndio, um veículo urbano de combate a incêndio, um veículo de transporte de pessoal, uma mota para equipa de reconhecimento e avaliação da situação, equipamento de resgate, diversos fardamentos e equipamento individuais, incluindo EPI de combate a incêndios florestais, EPI de combate a incêndios urbanos, a instalação de um grupo de geradores de energia de emergência, a reparação do quadro elétrico, a modernização da central de despacho e a requalificação do interior do quartel dos bombeiros.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas