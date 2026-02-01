Venezuela liberta mais um preso político com origem madeirense

Pedro Fernández é médico luso-venezuelano com origens na Ribeira Brava e foi hoje libertado na Venezuela.

O anúncio da libertação de Pedro Fernández foi assumido esta tarde por Carlos Fernandes, deputado na Assembleia regional que tem acompanhado de muito perto a crise na Venezuela desde o início do ano.

De acordo com o parlamentar do PSD, “o Dr. Pedro Fernández está finalmente em liberdade”.

Carlos Fernandes escreve que o médico que estava em condição de preso político é “filho de pai natural da Ribeira Brava. É um homem de serviço público, que dedicou a sua vida à sua comunidade e aos seus doentes.

Nunca deveria ter estado preso, a sua detenção foi uma injustiça profunda que feriu a liberdade e a dignidade de um homem bom”.

Carlos Fernandes acrescenta que já conseguiu falar com a mulher do médico. “Hoje celebramos a liberdade de um homem bom”.