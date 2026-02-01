Presidenciais: Montenegro votou antecipadamente e apelou para que portugueses escolham o futuro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, votou hoje antecipadamente para a segunda volta das eleições presidenciais e apelou para que os portugueses participem nas escolhas sobre o futuro do país, apesar do momento dificil devido aos estragos causados pela depressão Kristin.
“Acabei de votar, de forma antecipada, na segunda volta das eleições presidenciais. Apesar das preocupações e tarefas que a todos nos mobilizam por estes dias - e a que estou completamente dedicado - devemos cumprir com sentido de responsabilidade a nossa democracia e participar nas escolhas sobre o nosso futuro coletivo”, escreveu o também presidente do PSD na sua conta na rede social X.
O chefe do executivo votou na Escola Básica de 1º CEB nº2 de Espinho, no distrito de Aveiro, onde é residente, revelou à Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro.
“Somos capazes de fazer essa conciliação, como seremos capazes de superar os momentos de provação que enfrentamos. Com sentido de ambição e futuro”, salientou.
A administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores que pretendem exercer hoje o voto de forma antecipada em Portugal continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores, mais 90 mil do que na primeira volta, segundo dados enviados à Lusa pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).
Os distritos com maior número de inscritos são Lisboa (89.689), Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).
A votação antecipada em mobilidade é possível para os eleitores recenseados em Portugal que se inscreveram para exercer o direito de voto neste dia.
Por causa dos efeitos da tempestade, o local de voto antecipado em mobilidade foi alterado em seis municípios - Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves.
Os cidadãos elegem o próximo Presidente da República numa segunda volta no domingo depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).
O vencedor do segundo sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em março de 2026.
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O mau tempo previsto para segunda-feira vai colocar 14 distritos sob aviso laranja, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu...
O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi hoje ativado no território nacional, devido à previsão de “agravamento do cenário de risco para pessoas...
O Benfica empatou hoje sem golos na visita ao Tondela, em partida a contar para a 20.ª jornada da I Liga de futebol.
O Presidente da República confirmou hoje que vai convidar o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027 e agradeceu-lhe a mensagem que dirigiu aos portugueses...
O Presidente da República saudou hoje as medidas anunciadas pelo Governo para fazer face aos efeitos da depressão Kristin e prometeu acompanhar a sua...
As Forças Armadas reforçaram a assistência às populações atingidas pela depressão Kristin, operando em várias regiões de Portugal para mitigar os danos...
O CDS-PP Madeira manifestou também o seu profundo pesar pela morte de Pedro Diniz, recordando-o como “um cidadão com uma forte intervenção cívica e política”....
O Bloco de Esquerda Madeira manifestou “pesar pelo falecimento precoce de Pedro Diniz”.
“Tendo concorrido às eleições autárquicas em Santa Cruz, num acto...
O madeirense Francisco Catanho passou hoje à final do concurso de talentos do programa Funtástico, da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha.
Conforme...
O Nacional perdeu, esta noite, diante do Sporting, por 2-1, em partida relativa à 20.ª jornada da I Liga.
Após uma 1.ª parte sem golos e com poucos lances...