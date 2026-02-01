Francisco Catanho vai à final do Funtástico

O madeirense Francisco Catanho passou hoje à final do concurso de talentos do programa Funtástico, da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha.

Conforme o JM noticiou hoje, o cantor lírico acalenta a esperança de uma vitória e de conseguir, com esta oportunidade, lançar-se na carreira.

Desde logo, o jovem considera “um sonho realizado poder estar a participar num concurso de talentos em televisão”.

A final realiza-se no próximo domingo.