Câmara de Lobos confirma André Ventura

O candidato do Chega foi o mais votado também no município de Câmara de Lobos com 6.393 votos, o equivalente a 39% e a uma expressiva vitória em todas as freguesias.

Ventura venceu mesmo com larga maioria nas 17 mesas de voto da freguesia sede de concelho, tal como nas dez do Estreito de Câmara de Lobos.

O mesmo aconteceu nas quatro mesas do Jardim da Serra e nas três da Quinta Grande.

No Curral das Freiras, Marques Mendes ainda ganhou uma das três mesas, mas Ventura foi claramente vencedor.

Em segundo lugar ficou António José Seguro, apoiado pelo PS, com 2.882 votos (17,5%).

Luís Marques Mendes, com o apoio do PSD e do CDS, aparece na terceira posição, com 2.839 votos (17,3%).