A artista nacional Aurea vai cantar amanhã na Calheta, associando-se à Orquestra Clássica da Madeira para o “Concerto de Natal” organizado pela Câmara Municipal da Calheta.

O espetáculo irá decorrer pelas 21h00, no Pavilhão do CDR Prazeres e é “destinado a toda a população do concelho e visitantes. A entrada é livre e gratuita, mas limitada à lotação do espaço”, conforme indica a autarquia à imprensa.