No discurso de encerramento do XXII Congresso Regional do PS/Madeira, Paulo Cafôfo começou por se regozijar pela aprovação, por unanimidade, da sua moção de estratégia global, votada ontem ao final do dia.

“Estamos no caminho certo”, mostrou-se convicto.Logo no início da sua intervenção, a primeira farpa ao PSD, isto ao agradecer a presença do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, hoje no Centro de Congressos.

“Ao contrário do outro líder nacional, que tem vergonha de cá vir, tu fazes questão de cá estar. Mas mais do que isso, nunca deixas de manifestar o teu forte apoio e incentivo aos socialistas madeirenses, nunca esqueces os madeirenses e os porto-santenses, e colocas a Madeira como uma prioridade política nacional. Muito obrigado, Pedro”, afirmou, dirigindo-se ao líder nacional do Partido Socialista.

Cafôfo disse, por outro lado, que no dia em que encerra o congresso, “estamos a abrir um novo caminho, o caminho da mudança, o caminho da esperança. E a Madeira precisa de um novo começo. Esse tempo, esse novo tempo, começa hoje, começa com PS”, reconhecendo, contudo, a caminhada dos últimos anos dos socialistas.

“Uma caminhada ao lado daqueles que sempre acreditaram que a Madeira pode ir mais além e que os madeirenses e porto-santenses merecem mais. Temos, enquanto Partido, uma história, temos 50 anos de luta, de resiliência, muitas vezes em combates desiguais, mas sempre de cara levantada e olhos postos no futuro”, sublinhou, considerando que a história do PS é também a história dos madeirenses e dos porto-santenses.

Paulo Cafôfo falou da necessidade de “restaurar urgentemente”, valores da liberdade, da solidariedade, do progresso, do humanismo, da tolerância. “Mas também para erguemos bem alto a bandeira da Madeira, a bandeira da superação, da resiliência, das conquistas e do respeito”.