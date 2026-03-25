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Ucrânia: Kiev reivindica ataque com drones a terminal petrolífero na Rússia

    Ucrânia: Kiev reivindica ataque com drones a terminal petrolífero na Rússia
    A Rússia tem intensificado ataques diurnos na Ucrânia e a alvos civis (na foto, uma casa em Kharkiv). Ucrânia retalia. SERGEY KOZLOV / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
25 Março 2026
17:43

O Estado-Maior ucraniano reivindicou hoje um ataque com drones que provocou um incêndio no terminal portuário de Ust-Luga, na região russa de Leninegrado.

Num comunicado, as autoridades militares referiram que, segundo informações preliminares, foram atingidas áreas de armazenamento de petróleo e vários sistemas associados, tendo sido registado um incêndio no perímetro das instalações.

O Estado-Maior ucraniano sublinhou que a infraestrutura desempenha um papel vital na exportação e transporte de petróleo e derivados da Federação Russa, salientando que estas receitas financiam em grande medida o esforço militar de Moscovo, que invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022.

De acordo com a mesma fonte, a extensão dos danos provocados pelo ataque continua a ser avaliada.

As autoridades russas confirmaram um incêndio de grandes dimensões no terminal de Ust-Luga, situado no Mar Báltico, atribuindo-o a um ataque com drones ucranianos.

Fontes oficiais russas indicaram ainda que a Ucrânia lançou um total de 56 drones contra a região de Leninegrado, onde se localiza a infraestrutura.

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Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

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