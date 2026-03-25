Escolas do Estreito de Câmara de Lobos mimadas com ovos de Páscoa

A Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, como tem sido tradição, voltou a assinalar a quadra pascal com a oferta de ovos de chocolate à comunidade educativa.

Uma iniciativa marcada pelo espírito de partilha, proximidade e celebração, e claro, pela doçura.

A ação abrangeu cerca de 900 pessoas, entre crianças, docentes e pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, bem como a Fundação Dona Jacinta de Ornelas.

A equipa da Junta, liderada por Alexandre Figueira, fez a entrega do miminho nos vários estabelecimentos abrangidos, desejando a todos “uma Santa e Feliz Páscoa”, conforma assinalou o autarca.

“Mais do que um gesto simbólico, esta iniciativa representa uma forma de manter viva uma tradição que promove os valores da partilha, solidariedade e proximidade, reforçando a ligação da Junta de Freguesia com a comunidade educativa”, sublinhou Alexandre Figueira ao JM.

Deste modo, a equipa da Junta, em funções desde o ano passado, “reafirma a intenção de dar continuidade a esta iniciativa, que tem vindo a ser acolhida com carinho e entusiasmo ao longo dos anos”, acrescentou o presidente.