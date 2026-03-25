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Escolas do Estreito de Câmara de Lobos mimadas com ovos de Páscoa

    Escolas do Estreito de Câmara de Lobos mimadas com ovos de Páscoa
    Nova equipa da Junta de Freguesia reafirma a intenção de dar continuidade a esta que é uma tradição. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
25 Março 2026
17:25

A Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, como tem sido tradição, voltou a assinalar a quadra pascal com a oferta de ovos de chocolate à comunidade educativa.

Uma iniciativa marcada pelo espírito de partilha, proximidade e celebração, e claro, pela doçura.

A ação abrangeu cerca de 900 pessoas, entre crianças, docentes e pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, bem como a Fundação Dona Jacinta de Ornelas.

A equipa da Junta, liderada por Alexandre Figueira, fez a entrega do miminho nos vários estabelecimentos abrangidos, desejando a todos “uma Santa e Feliz Páscoa”, conforma assinalou o autarca.

“Mais do que um gesto simbólico, esta iniciativa representa uma forma de manter viva uma tradição que promove os valores da partilha, solidariedade e proximidade, reforçando a ligação da Junta de Freguesia com a comunidade educativa”, sublinhou Alexandre Figueira ao JM.

Deste modo, a equipa da Junta, em funções desde o ano passado, “reafirma a intenção de dar continuidade a esta iniciativa, que tem vindo a ser acolhida com carinho e entusiasmo ao longo dos anos”, acrescentou o presidente.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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