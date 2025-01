O Café Memória da Madeira retoma atividades no próximo sábado, 25 de janeiro, das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

O encontro, dirigido a pessoas com problemas de memória, demência, cuidadores e familiares, abordará o tema “Saúde Oral e Demência”, apresentado pela médica dentista Catarina Nepomuceno, especialista em geriatria.

A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.