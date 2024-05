No dia das eleições legislativas regionais pode contar com bom tempo na hora de ir às urnas.

Não está prevista a ocorrência de precipitação, sendo que, para a Região, está prevista uma temperatura máxima de 26º e mínima de 18º. O céu apresentar-se-á parcialmente nublado ao longo do dia.

A temperatura da água do mar, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), deverá rondar os 22º. O vento será fraco de Noroeste.

No Porto Santo, a temperatura máxima prevista é de 24º e a mínima de 18º, com o céu, também, parcialmente nublado. Na ilha vizinha, o vento soprará moderado de Noroeste.