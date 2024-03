Bloco pede Constituição que comtemple casos de maus-tratos a animais

A candidatura do Bloco de Esquerda pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República voltou a hastear, numa ação que decorreu no concelho do Funchal, este sábado, aquela que tem sido uma das suas bandeiras. Prende-se com a necessidade de legislar os maus-tratos infligidos aos animais.

“A causa animal é uma das conquistas do Bloco, mas queremos mais. É preciso incluir o bem-estar animal na nossa Constituição, para que quem comete crueldades contra os animais seja punido”, começou por alertar Dina Letra, assegurando que o Bloco empenhar-se-á na criação de uma rede de cuidados veterinários concelhia e que tenha em atenção, também, aqueles que possuem menos rendimentos, fundamentando que os animais têm de ser tratados.

“O Bloco defende a existência de médico veterinário em todos os municípios”, afirmou, acrescentando que a estrutura regional do partido quer, ademais, a disponibilização de “centros de recolha em todos os municípios”.

O objetivo, aclarou, é que os animais que são abandonados possam ter “acesso a cuidados”, “à esterilização” e “possam ter condições”.

“É preciso criar uma rede de cuidados veterinários para quem tem menos rendimentos, para que os animais dessas pessoas possam ser cuidados e tratados. É preciso que as associações de causa animal tenham acesso à lei do mecenato para que, desta forma, recebam donativos e possam fazer a sua atividade que é meritória e ajuda tanto a sociedade”, pormenorizou.

Por fim, Dina Letra deixou ainda um apelo aos cidadãos para que, no próximo dia 10 de março, votem no Bloco, continuando o partido as ações de campanha.