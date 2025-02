A candidatura do Bloco de Esquerda (BE) às eleições regionais reuniu-se com uma delegação do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (SNTSSDT) para discutir a situação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) na Região.

Atualmente, existem 399 TSDT distribuídos por diversas secretarias regionais. O SNTSSDT defende uma Gestão Participativa nas instituições, propondo que os TSDT participem na tomada de decisões, dada a importância do seu trabalho no apoio direto ao utente.

Além disso, o sindicato exige a revisão das orgânicas e do regulamento interno das instituições, a alteração dos Decretos Legislativos Regionais 8/2019/M e 40/2023/M, e a aplicação uniforme da legislação em todas as secretarias regionais.

As propostas incluem a equalização do tempo de serviço, a correção da tabela salarial e a fixação de complementos remuneratórios para cargas de gestão.

“Os candidatos do BE tomaram boa nota das propostas deste Sindicato, comprometendo-se em defender estas alterações legislativas e demais justas reivindicações dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, e demais trabalhadores, no decorrer da próxima legislatura da Assembleia Legislativa da madeira”, informa nota à imprensa.