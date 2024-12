A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites, promove, amanhã, dia 11 de dezembro, a 2ª edição da ‘Mesa Redonda – Barreiras Arquitetónicas e Transportes Públicos’, um evento dedicado a debater os desafios e as soluções que impactam a vida das pessoas com deficiência.

O evento acontecerá na FNAC Madeira, das 10h00 às 12h30 e contará com a participação de representantes de diversas instituições e profissionais da área, nomeadamente Filipe Rebelo, presidente da Direção da Associação Sem Limites; Rui Gonçalves, diretor regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre; Nuno Alves, diretor do Dep. De Inclusão da Pessoa com Deficiência do Instituto de Segurança Social da Madeira; Lívia Correia, engenheira na Câmara Municipal do Funchal; e Ricardo Pereira, advogado.

Segundo anuncia a Associação, serão abordados temas como Acessibilidades a edifícios públicos; Fiscalização regular; Sinalização acessível; Estacionamento para pessoas com deficiência; Aplicação de Legislação; Estratégias para acessibilidade; Passes sociais; Nova Frota – SIGA – Mudanças e melhorias para pessoas com deficiência; Infraestruturas das paragens; entre muitos outros assuntos relacionados.

“Convidamos toda a comunidade, especialmente pessoas com deficiência, familiares, cuidadores e todos os interessados em construir uma sociedade mais inclusiva a participar neste momento de partilha e reflexão”, escreve a entidade que divulga ainda que o evento será transmitido em direto através do seu canal de rede social, Facebook.