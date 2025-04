O Rali de Santana, que se disputa na próxima sexta-feira e sábado, terá, à partida, 39 inscritos, conforme mostra a lista publicada hoje pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A estreia de Vítor Sá e Rubina Gonçalves, com o Alpine A110, é um dos grandes destaques da prova nortenha.

Recorde-se que o Rali de Santana inicia-se esta sexta-feira, com a tradicional super-especial no Kartódromo do Faial, agendada para as 21 horas. No sábado, disputam-se mais oito provas especiais de classificação.

