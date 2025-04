A Câmara Municipal de Santana estabeleceu um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Alenquer, no âmbito do projeto ‘De Meca à Madeira é um pulinho!’. Esta iniciativa surge por convite da Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca e tem como grande objetivo promover o intercâmbio cultural, social e institucional entre os dois concelhos.

O projeto, dividido em duas fases, arranca este ano com a visita de um grupo de utentes de Centros de Dia e de Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do município de Alenquer, que estarão em Santana entre hoje e a próxima sexta-feira, dia 11 de abril.