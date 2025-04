A Via Expresso informa que no dia 9, quarta-feira, das 9h30 às 17 horas, será efetuada pelos rocheiros da Direção Regional de Estradas a limpeza e saneamento das encostas sobranceiras à VE 2 (ao km 7.35), pelo que terá de ser condicionado/encerrado todo o tipo de circulação automóvel e apeada no troço compreendido entre o quilómetro 6.1 (Seixal Este) e 7.45 (Seixal Oeste).

Os encerramentos ocorrerão, previsivelmente, por 60 minutos, reabrindo o trânsito, de forma alternada, por períodos de 30 minutos.