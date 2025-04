A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI a cair 5,63% para 6.262,28 pontos e todas as cotadas no ‘vermelho’, num dia negativo também para as principais praças europeias.

As 15 cotadas do PSI desvalorizaram-se todas nesta sessão, numa altura em que os mercados reagem de forma negativa às tarifas impostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, e as retaliações que se seguem.

A liderar as quedas ficou a Galp Energia, que perdeu 8,96% para 13,11 euros, seguida pela EDP, que caiu 8,08% para 2,90 euros, e a Mota-Engil, que se desvalorizou 6,78% para 2,92 euros.

Na Europa, o dia também foi marcado por quedas pronunciadas, sendo que a praça de Madrid afundou 5,12%, a bolsa de Paris caiu 4,78%, Londres recuou 4,38% e Frankfurt cedeu 4,26%.