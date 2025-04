Marítimo conclui entrega de medalhas comemorativas de 25 anos de sócio

O Marítimo informa que já finalizou a entrega dos emblemas comemorativos de 25 anos de sócio que estavam em atraso desde 2019.

A maioria dos cerca de 500 associados recebeu as distinções durante as quatro cerimónias realizadas na Tribuna Presidencial do Estádio do Marítimo. Os restantes sócios, quer por indisponibilidade ou ausência do arquipélago, estão a receber os emblemas consoante a disponibilidade do coletividade.

De resto, os verde-rubros alertam ainda que os ”sócios que, por qualquer motivo, não tenham ainda recebido o respetivo emblema entrem em contacto com os serviços administrativos do clube”