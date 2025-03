O Balcão do Prestador, localizado na sede do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, realizou mais de 6.600 atendimentos em 2024. O valor reflete uma média de mais de 550 atendimentos por mês.

Relativamente à via de atendimento/contacto preferencial, o correio eletrónico detém o valor mais alto, 46% do total, seguindo-se o atendimento via contacto telefónico (37%) e presencial (19%).

“O Balcão do Prestador permite melhorar a qualidade dos serviços deste Instituto, com vista a otimizar o atendimento e a garantir que os prestadores tenham acesso a informações e suportes adequados para o cumprimento das suas obrigações, incidindo também na melhoria do fluxo de informações estre as entidades e o IASAÚDE, IP-RAM”, elucida a tutela.

Comparado ao período homólogo de 2023, quando foram registrados 4.240 atendimentos, observa-se um aumento significativo de mais de 2.400 atendimentos, o que corresponde a um aumento de 55,6%. Estes dados evidenciam uma maior procura pelos serviços oferecidos pelo Balcão do Prestador do IASAÚDE, IP-RAM.

O atendimento presencial no Balcão do Prestador é efetuado sem necessidade de agendamento em dias úteis.