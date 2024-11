A Autoridade Marítima Nacional, através de elementos da Capitania do Porto do Funchal e da Brigada de Intervenção Rápida de Combate à Poluição (BIRPOL), do Departamento Marítimo da Madeira (DMM), participou ontem, 27 de novembro, num exercício de combate à poluição do mar no aeroporto da Madeira, no concelho de Santa Cruz, no arquipélago da Madeira.