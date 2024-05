Sabia que a Autoridade Regional das Atividades Económicas recebeu, em média, mais de dez reclamações por dia no primeiro trimestre deste ano ? No total, foram registadas 933 queixas, muitas das quais relacionadas com a higiene alimentar e a segurança, conforme reconheceu, ao JM, o Inspetor Regional, Luís Miguel Rosa. Nota para o aumento de reclamações efetuadas por cidadãos estrangeiros. Dois espaços foram encerrados temporariamente. O assunto em questão faz manchete neste domingo especial, dia da Mãe e do Cortejo da Festa da Flor.

E por falar em dia da Mãe, conheça a história de um casal de médicos que tem quatro filhos e contraria a tendência das famílias pequenas. Ao JM, a mãe admite a azáfama diária mas sublinha que o cansaço é gratificante. Ou seja, “o bico de obra” compensa.

Neste domingo com suplemento de comes e bebes, em que as mães podem também ir buscar ideias para festejá-lo com pompa e circunstância, trazemos-lhe uma reportagem de um oásis escondido na floresta: a Lagoa do Vento. Um paraíso imperdível que faz sonhar todos os que a visitam. Mas se hoje é dia da Mãe, também é dia de cortejo da Flor. E ontem, o Muro da Esperança voltou a preencher o Largo do Município, que registou uma enchente de crianças e adultos. Hoje, a partir das 16h30, 1.800 desfilam na baixa.

Ao nível do poder local, fique a saber que o JM e a ANAFRE vão lançar o I Anuário das Freguesias. Confira a data e hora na página 13.

Em vésperas de novas eleições [26 de maio], o JM apresenta-lhe, hoje, a entrevista a Mónica Freitas, do PAN, que quer voltar a ser solução mas rejeita extremismos. A candidata diz mesmo que não se arrepende do acordo parlamentar com o PSD mas admite que hoje faria “algumas coisas de forma diferente”.

A capa do JM deste 5 de maio dá ainda conta de um caso que vai a Tribunal. Uma ‘mota amaldiçoada’ motivou roubos e agressões.

Tenha boas leituras e um bom domingo!