O PAN-Madeira apontou hoje que a agricultura é o pilar do sustento de uma sociedade e é urgente conciliar o seu desenvolvimento práticas sustentáveis que permitam criar uma cultura mais resistente às pragas e às alterações climáticas.

Numa visita à Festa da Cebola, que acontece desde ontem e até manhã, na freguesia do Caniço, o PAN, através da candidatura ‘Força da Natureza’, encabeçada por Mónica Freitas, sublinhou que a agricultura tem de ser pensada de fundo e a longo prazo. Pensos-rápidos são apenas isso e é fundamental que se desenvolvam esforços para criar culturas selecionadas, resistentes e uma agricultura de precisão e que consuma menos recursos.

“A cebola da Madeira é um ex-libris da freguesia do Caniço e infelizmente tem sido fustigada por graves problemas fúngicos nos últimos anos que quase dizimaram a cultura. Não podemos continuar a praticar os mesmos métodos e esperar resultados distintos. Há que investir no melhoramento genético da cultura, criar cultivares resistentes, apostar na permacultura e em práticas biológicas para o controlo dessas pragas de modo a preservar as variedades antigas, mas sem comprometer uma produção séria e capaz de responder à procura”, sustentou Mónica Freitas.