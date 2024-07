A celebração dos 44 anos do Conselho Regional da Ordem dos Advogados está a decorrer esta tarde no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Esta celebração, que acontece pela primeira vez, conta com a presença da bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, do presidente do Conselho Superior da OA, Paulo Sá e Cunha, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do representante da República, Ireneu Barreto, e do presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, entre outras individualidades.

No rol de homenageados encontram-se Adolfo Brazão, António Fraco Viveiros, António Pinheiro Gonçalves, António Pita Rentróia, Augusto Marques, Borges Chaves, Casimiro D’A Silva, Coito Pita, Edgar R de Aguiar, Fernando Campos, Fernando Ramos, Isabel Mendes Londral, Tranquada Gomes, João Lima Gonçalves, João Lizardo, José António Martins, José Luís Nunes, Luciano Jardim, Manuel Alves Teixeira, Manuel José Caetano, Manuel Pegado, Marcolino Félix Pereira, Matilde Matias, Regina Franco Sousa, Rui Antero Pestana e Simplício Mendonça.