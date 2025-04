Um simulacro colocou à prova a capacidade e eficácia da resposta à escala total do Plano de Emergência do Heliporto e simultaneamente as Medidas de Autoproteção no âmbito da Segurança Contra Incêndio em Edifícios do Edifício Sede e Centro de Formação. O teste foi realizado num cenário fictício de incêndio no ponto de abastecimento de aeronaves do Centro de Meios Aéreos do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), tendo as chamas surgido enquanto se abastecia o helicóptero.

Segundo informou o SRPC, IP-RAM, após o alerta e ao som dos alarmes, todos os espaços foram evacuados e os utilizadores dos edifícios encaminhados para os pontos de encontro.

Entretanto, a simulação que figurou quatro feridos (um dos quais no decorrer da evacuação) testou a primeira intervenção e a articulação das equipas do Plano de Emergência Interno e do Serviço de Brigadas de Aeródromo com os meios de socorro externos, ativados como se de uma situação real se tratasse.

Os ‘debriefings’, conduzidos pelo Presidente do SRPC, IP-RAM, com a presença de todos os intervenientes, permitiram sinalizar as lições identificadas, de forma a corrigir ou ajustar procedimentos.

Participaram, além de todos os colaboradores do SRPC, IP-RAM e formandos dos cursos que decorriam no Centro de Formação, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, a Equipa Médica de Intervenção Rápida, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A dinâmica dos exercícios esteve a cargo da Direção do Heliporto do SRPC, IP-RAM em parceria com a Divisão de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, sem aviso prévio aos utilizadores do edifício e proporcionando um contexto realista e desafiante para os participantes.

A equipa de observadores/avaliadores foi constituída por formadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e responsáveis do Serviço de Salvamento e Luta Contra Incêndios e das Operações Aeroportuárias da Aeroportos da Madeira.