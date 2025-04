O piloto do Skoda Fabia Rally2 EVO, João Silva, foi o mais rápido na prova especial do Kartódromo, que inaugurou o Rali de Santana.

Numa especial com condições climáticas muito instáveis, com chuva, João Silva fez o tempo de 2:38.9 e foi o mais rápido, seguindo-se o surpreendente Hugo Rodrigues no segundo lugar, com 2:48.1 e ainda Miguel Nunes, a fechar o pódio, com a marca de 2:50.2.

O Rali continua este sábado, com a disputa de mais oito provas especiais de classificação.