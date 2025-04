O Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Madeira nomeou o jovem árbitro Guilherme Jardim, de apenas 16 anos, para dirigir a final do XIII Torneio Madeira Jovem.

O encontro decisivo coloca frente a frente as formações da Jersey FA e do CD Nacional e terá lugar no Estádio da Camacha, este sábado, pelas 11h00.