O artista plástico madeirense e docente do ensino superior retoma a realização de um conjunto de atividades culturais e científicas. Entre as iniciativas que contam com a participação de Diogo Goes estão uma aula magna, três exposições coletivas e novos projetos de curadoria, que destacam o diálogo entre a Arte, a Ciência e a Saúde.

O Polo do Funchal da Bienal Internacional de Arte de Gaia, sob curadoria de Diogo Goes, sediado no Instituto Superior de Administração e Línguas, tem inauguração prevista para o próximo dia 30 de abril. A exposição que reunirá cerca de uma dezena de obras de autores nacionais e regionais antecede a conferência ‘Tour Senses Regional Conference 2025’, dedicada à Arte, Ciência e Turismo de Saúde, com a coordenação do docente.

Ainda no âmbito dos projetos de curadoria, Diogo Goes é também o curador do ciclo de exposições comemorativas do Centenário da presença das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus na Casa de Saúde Câmara Pestana. A iniciativa organizada pela Casa de Saúde Câmara Pestana irá decorrer ao longo dos próximos meses de maio e junho em cinco espaços culturais da cidade do Funchal.

Mas não é só na Região que o trabalho deste artista tem merecido destaque. Diogo Goes voltou a ser artista convidado da Bienal Internacional de Arte de Gaia, inaugurada no passado sábado, 5 de abril, na Quinta da Fiação de Lever, em Vila Nova de Gaia. A bienal, que distribuiu-se por 15 polos expositivos em diversos municípios, incluindo o Funchal, tem direção artística do artista plástico e museólogo Agostinho Santos. Entre as exposições coletivas que Diogo Goes integra está a exposição de artistas convidados sob curadoria de Agostinho Santos, patente na Quinta da Fiação de Lever, e uma outra mostra, com curadoria de Fernanda Felícia Sousa, a inaugurar na Galeria de Arte do AUDIR - Auditório Municipal do Peso da Régua. Goes apresenta objetos-pintura e assemblagem de pequeno e médio formato.

Já no Brasil, e na qualidade de docente convidado do programa de pós-graduação em Ensino de Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz, no Rio de Janeiro, Diogo Goes ministrou no passado dia 8 de abril, uma aula magna intitulada ‘A Bioética e a Biopolítica do Corpo na Arte Contemporânea’, dirigida a estudantes de mestrado e doutoramento, no âmbito unidade curricular de Bioética: Diálogo entre Ciência, Arte e Saúde, sob coordenação de Eduardo Sérgio da Silva, professor titular da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais (Brasil).