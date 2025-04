Foi lançada esta segunda-feira, no canal oficial do Festival Eurovisão da Canção no YouTube, uma nova versão do tema ‘Deslocado’, dos NAPA, com arranjos de cordofones regionais e a participação de vários músicos convidados, incluindo os madeirenses André Santos, Elisa Silva e Juliana Anjo.

A interpretação foi divulgada no âmbito da rubrica ‘A Little Bit More’, que tem dado palco a versões inéditas, remisturas e covers das músicas concorrentes à Eurovisão em 2025.

Nesta nova roupagem, os NAPA mantêm a formação original — Guilherme Gomes (voz e guitarra), Lourenço Gomes (voz e teclados), Francisco Sousa (guitarra eléctrica), Diogo Góis (baixo) e João Rodrigues (bateria) — mas alargam o universo sonoro com a inclusão de braguinhas e guitarras eléctricas, um arranjo de cordas assinado por André Santos, e um poderoso coro feminino.

O ensemble inclui também os músicos Bruno Ponte, Graciano Caldeira e Gustavo Paixão nos braguinhas, Bernardo Rodrigues na percussão e um quarteto de vozes formado por Beatriz Pessoa, Elisa Silva, Juliana Anjo e Margarida Campelo, esta última também responsável pelo arranjo vocal.

A performance foi realizada por uma vasta equipa técnica e criativa, com realização de Paulo dos Passos, direcção de som de Catarina Ouro, José Miguel Antunes e Ricardo Correia, e mistura e masterização de Pedro Borges. A componente visual esteve a cargo de Márcio Gonçalves, com caracterização de Filipa Guerra e Henrique Duarte, styling de Lisa Spínola e produção de Carla Bugalho e Maria Ferreira.

Esta versão especial antecipa a participação de Portugal na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, agendada para o próximo dia 13 de maio, onde os NAPA atuam na posição número 7.

Veja o vídeo: