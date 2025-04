A União Europeia (UE) iniciou hoje uma investigação sobre o uso de dados pessoais pela rede social X para treinar os modelos de Inteligência Artificial, particularmente o Grok.

A Autoridade de Proteção de Dados (DPC) irlandesa, que atua em nome da UE, indicou que a investigação diz respeito a “dados pessoais incluídos em publicações acessíveis divulgadas na rede social X por utilizadores” da UE e do Espaço Económico Europeu, de acordo com um comunicado.

Em setembro, a rede social X comprometeu-se a deixar de utilizar determinados dados pessoais dos utilizadores europeus para treinar o seu programa de Inteligência Artificial.

Na altura, a DPC anunciou que tinha retirado a ação judicial que tinha interposto junto do Supremo Tribunal da Irlanda sobre esta matéria.

O anúncio de setembro referia-se a dados pessoais utilizados entre 07 de maio e 01 de agosto do ano passado. Mas a empresa continuou a desenvolver os modelos de Inteligência Artificial depois dessa data.

A autoridade irlandesa vai, portanto, examinar a conformidade deste desenvolvimento “com uma série de disposições-chave do RGPD”, o regulamento europeu de proteção de dados, “em particular no que diz respeito à legalidade e transparência do processamento” de informações, acrescentou na mesma nota.

O DPC pode atuar em nome da UE porque a sede europeia da rede social X se situa na Irlanda, tal como a de muitos gigantes tecnológicos de Silicon Valley, Califórnia.

Os gigantes tecnológicos norte-americanos, incluindo a X, estão no centro das negociações comerciais entre a UE e os Estados Unidos.

Se estas negociações falharem, a Comissão Europeia poderá decidir taxá-los, ameaçou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, numa altura de forte tensão entre o bloco europeu e Washington devido à guerra comercial iniciada pela administração liderada pelo republicano Donald Trump.