A Marinha Portuguesa lança este mês um programa de recrutamento regional na Madeira, dedicado aos jovens madeirenses que queiram seguir uma oportunidade de emprego na Marinha na sua área de residência, nomeadamente prestando serviço nas instalações da Marinha na Região Autónoma da Madeira ou nos navios atribuídos a esta.

Isso mesmo refere uma nota enviada à redação, que realça ainda que a iniciativa visa fortalecer a presença militar nas ilhas e proporcionar oportunidades de carreira para que a juventude insular tenha oportunidade de servir a Marinha sem se afastar das suas raízes.

Serão aceites os candidatos de nacionalidade portuguesa, entre os 18 e 24 anos, que possuam pelo menos o 9.º ano de escolaridade.

Os benefícios oferecidos incluem contratos de 3 a 6 anos, garantia de colocação na Região Autónoma da Madeira e obtenção do nível 4 de qualificação profissional.

Para os mais aventureiros mantém-se a possibilidade de servir o País através da Marinha, em Portugal Continental e no estrangeiro.

A campanha de divulgação contará com palestras e sessões de informação e esclarecimento nas seguintes datas e locais: 20 a 21 julho entre 12h00 e as 22h00 no Plaza Madeira; 22 a 23 de julho entre 18h00 e as 22h00 Plaza Madeira; 20 a 23 julho entre 12h00 e as 20h00 no Madeira Shopping; 23 e 24 de julho às 10h00 e às 11h15 no Instituto de Emprego da Madeira.

Prevê-se ainda a iniciativa ‘Dia Aberto da Marinha na Madeira’ que abre portas a todos os curiosos que queiram conhecer melhor a presença da Marinha na Madeira, bem como do navio atribuído a esta Zona Marítima.

O programa de recrutamento regional é uma iniciativa pioneira no arquipélago e representa uma oportunidade única para os jovens madeirenses fazerem parte da Marinha Portuguesa, beneficiando de formação profissional e garantindo uma carreira promissora nas suas regiões de origem.

Para mais informações, os interessados podem contactar as redes sociais do recrutamento da Marinha Portuguesa, através do site recrutamento.marinha.pt, ou da linha verde 800 204 635.