Irão: Teerão rejeita ameaças de Trump e lembra-lhe que sobreviveu a “séculos de delírios” de inimigos

As autoridades iranianas rejeitaram as ameaças hoje feitas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, horas antes de expirar o seu mais recente ultimato, lembrando-lhe pertencerem a “uma civilização que sobreviveu a séculos de turbulência e delírios” dos inimigos.
“O Irão não é um ‘incidente’ na história, mas a própria história. Uma civilização que sobreviveu a séculos de turbulência e delírios daqueles que lhe desejam mal”, escreveu Mohammad Reza Aref, conselheiro do Presidente iraniano, Massud Pezeshkian, numa mensagem nas redes sociais.
Aref sublinhou que o Irão “não se deixará influenciar pela retórica primitiva de Trump” e afirmou que responderá “às barbaridades do inimigo” defendendo os interesses nacionais e com confiança na “força” do povo iraniano.
O conselheiro de Pezeshkian respondeu assim à mais recente diatribe de Donald Trump, que ameaçou provocar a morte de “uma civilização inteira” esta noite, se o Irão não ceder às suas exigências, bombardeando as suas infraestruturas de produção de energia.
“Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais voltar”, escreveu Trump nas redes sociais, onde vaticinou que nas próximas horas se assistirá a “um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo”.
Trump reiterou repetidamente este ultimato ao Irão, exigindo a reabertura do Estreito de Ormuz e chegando mesmo a ameaçar destruir infraestruturas civis, como pontes, centrais elétricas e centrais de dessalinização.
Enquanto o Presidente dos Estados Unidos foi intensificando o tom das intimidações, o Irão considerou tais exigências “irracionais” e “excessivas”, por entre apelos internacionais para o diálogo para pôr fim à guerra.
Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.
Em retaliação, o Irão encerrou o Estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque.
Desde o início do conflito, as autoridades iranianas contabilizaram pelo menos 1.332 mortos - entre os quais o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica desde 1989, entretanto substituído pelo seu segundo filho, Mojtaba Khamenei, e o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani - e mais de 10.000 feridos, mas desde 05 de março que não atualizam o balanço oficial.
Hoje, no 39.º dia do conflito, a organização não-governamental HRANA (Human Rights Activists News Agency), com sede nos Estados Unidos, situou o número total de vítimas mortais no Irão em pelo menos 3.597, entre as quais 1.665 civis.
PALAVRAS APENAS
Há qualquer coisa de profundamente humano no rascunho. Gosto de sentir que a mão funciona como prolongamento do pensamento, hesitando, parando, retomando...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Este ano tive pela primeira vez a oportunidade de participar no Festival das Migrações, no Luxemburgo, um país pequeno em tamanho, mas grande como o mundo...
Há textos que não envelhecem — apenas ganham novas camadas. Volto a este tema, que já tinha abordado em 2023, não por insistência teimosa, mas porque a...
Saber sair é algo que todos nós deveríamos saber fazer. Sair quando não somos desejados, quando estamos cansados, quando somos sucessivamente derrotados....
O Dia Mundial da Saúde e faz-nos sem dúvida refletir. O nosso sistema de saúde está muito focado na doença. Na realidade, somos ensinados a procurar ajuda...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Houve um tempo em que soube desentender a noite e ocupar o lugar antes dos olhos. Uma penumbra escura aquecida dentro das mãos vagueava através do pretexto...
Uma série de Personalidades da Política de Portugal Continental, fundou na extremidade Interior, em Mirando do Douro, a Associação Círculo de Estudos do...
Nos últimos tempos, vieram a público várias situações preocupantes no ensino superior português que não podem ser ignoradas. Desde a partilha de mensagens...
silviamariamata@gmail.com
O Ti Soisa é a minha origem, o mais longe que eu sei de mim. O Ti Soisa é o meu avô materno, na realidade, o avô Joaquim de Sousa, aquele que aparece na...
Celebrar os 50 anos da Autonomia da Madeira não pode ser um exercício meramente simbólico.
É, antes de mais, um momento de reflexão séria sobre o caminho...
O FC Porto saiu da 27.ª jornada da Primeira Liga mantendo a liderança isolada, num fim de semana condicionado pelo adiamento de um dos jogos dos candidatos ao título.
O encontro do Sporting...
A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em ordem dispersa, a horas do fim do ultimato de Donald Trump ao Irão para que abra o Estreito de Ormuz, com alguns...
O exército de Israel lamentou hoje os “danos colaterais” causados a uma sinagoga em Teerão, na noite passada, uma vez que o ataque na capital iraniana...
João Silva viu, hoje, ser recusada a queixa apresentada sobre o uso de publicidade indevida no carro de Miguel Nunes no Rali do Marítimo Município de Machico....
Em jogo a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Sporting foi batido por 1-0 diante do Arsenal.
O suplente alemão Kai Havertz...
O Centro de Saúde da Madalena do Mar vai estar encerrado para a realização de obras de beneficiação, a partir desta quarta-feira, dia 8 de abril, até 30...
Um incêndio em mato ameaçou esta tarde uma habitação, na Ribeira de Alforra, em Câmara de Lobos.
O JM tentou saber mais detalhes, junto dos Bombeiros Voluntários...
As autoridades iranianas rejeitaram as ameaças hoje feitas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, horas antes de expirar o seu mais recente ultimato,...
O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) estimou hoje que as investigações internas dos abusos, o apoio às vítimas e as compensações implicaram...
A Rússia e a China vetaram hoje no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que exigia a reabertura do Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão, e encorajava...
O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos considerou hoje repugnantes as ameaças de “aniquilar toda uma civilização” e de atacar infraestruturas...