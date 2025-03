A Associação Casa do Voluntário e a Delegação Regional da Madeira da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”, está a organizar uma Palestra intitulada “Invista nas Mulheres: Acelere o Progresso”, no âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Mulher, que se realizará no próximo dia 7 de março, a partir das 15 horas, no Auditório do Colégio dos Jesuítas.

Este evento tem como objetivo promover a reflexão sobre os avanços e desafios da luta dos múltiplos papéis da mulher na sociedade, desde cuidadoras e educadoras até líderes e agentes de mudança, tendo uma participação ativa e sendo esta essencial para o funcionamento e o progresso das comunidades, organizações e nações como um todo.

Para esta palestra teremos como oradores, a professora Cristina Santos Pinheiro, da UMA, Paulo Pereira, da Ordem dos Economistas, e a Sofia de Castro Fernandes, autora do “ às 9 no meu blog”, que irão partilhar o seu conhecimento, as suas experiências sobre o tema em apresso.

O evento terá por moderador Ricardo Oliveira.