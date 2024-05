Associação Raquel Lombardi na Lituânia em projeto europeu

Entre os dias 20 e 25 de maio de 2024, a Associação Cultural e de Solidariedade Raquel Lombardi (ACSSRL), sedeada no Funchal, participou num evento de ‘jobshadowing’ na cidade de Riga na Letónia, inserida no projeto europeu Excellence Boost no qual a ACSSRL é coordenadora.

Um grupo de 32 participantes de oito países, quatro deles europeus e os restantes africanos, participaram de uma mobilidade ‘jobshadowing’ com o objetivo de analisar de perto três instituições escolares com estruturas, missão e valores distintos, mas com um objetivo comum: a busca pela excelência educativa.

Esta iniciativa faz parte do projeto ‘Excellence Boost’, financiado pela União Europeia, que visa suplementar organizações de ensino vocacional e superior com várias estruturas, metodologias, bancos de dados e ferramentas para medir os seus pontos fortes e necessidades af im de atingir a excelência educativa.

Foram visitadas três instituições educativas na Letónia que apresentaram características únicas, mas compartilhavam o compromisso com a excelência educacional. As visitas permitiram aos participantes observar e avaliar práticas e metodologias inovadoras, com foco em criar escolas inteligentes do século XXI.

A mobilidade ‘jobshadowing’ em Riga foi uma oportunidade para a partilha de boas práticas e o reforço da colaboração internacional em busca da excelência educativa, neste sentido, a ACSS Raquel Lombardi, convidou 4 professores de 3 escolas/instituições educativas na RAM para participar no evento.

O uso da plataforma Knowlo demonstrou ser eficaz no suporte ao desenvolvimento de metodologias e frameworks adaptáveis, promovendo o avanço das instituições educacionais rumo a se tornarem organizações smart do século XXI.

A troca de experiências e conhecimentos entre os participantes e instituições visitadas fortaleceu o compromisso com a melhoria contínua e inovação no campo educacional, alinhando-se com os objetivos do projeto ‘Excellence Boost’.