Associação de Paralisia Cerebral da Madeira lança obra musical no dia 6 de outubro

Uma obra musical, e o respetivo videoclipe, irão ser lançados no próximo dia 6 de outubro, fruto de uma iniciativa artístico-social desenvolvida em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira e o Estúdio 21, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

O laçamento surge no âmbito do Mês de Sensibilização para a Paralisia Cerebral, que se assinala em outubro, e o projeto resulta de uma residência artística realizada dentro da própria instituição, com o objetivo de proporcionar o acesso à música e às artes do espetáculo a pessoas que, habitualmente, têm menos oportunidades de contacto com estas formas de expressão artística.

A iniciativa visa não só o desenvolvimento social e humano, como também a criação de um produto artístico de qualidade, em que os participantes têm um papel ativo.

Além da obra musical e do videoclipe, será igualmente lançado um pequeno documentário no dia 20 de outubro, disponível nas plataformas digitais, que retrata a experiência da residência artística, destacando os momentos vividos pelos participantes e os impactos transformadores desta ação.