Oito dos nove armadores da apanha da lapa na Madeira marcaram presença na reunião que teve lugar com a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e a Direção Regional de Pescas.

Na origem deste encontro, segundo uma nota divulgada hoje, está a falta de lapas, causada pelos fenómenos adversos da natureza. Situação que os armadores alertaram que pode pôr em causa o setor pelo desaparecimento deste recurso marinho.

Os armadores pedem a suspensão da apanha da lapa de imediato, face às evidências de uma redução drástica do recurso, antecipando a entrada do período normal do defeso, prevista a partir de 1 de novembro a até 31 de março.

Outra das reivindicações apresentada a Rafaela Fernandes passa pelo aumento do período de defeso de 5 para 6 meses, ou seja, alargar para o mês de abril.

Solicitam também a revisão do regime da apanha com fins familiares com redução do limite diário para 1,5Kg e apenas permitida aos fins de semana e feriados.

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente promoverá uma reunião com os detentores individuais das licenças de apanha de lapa sem embarcação, com fins comerciais para analisar as mesmas preocupações.

Os serviços da Direção Regional de Pescas estão a avaliar esta situação e, periodicamente, realizam a avaliação dos recursos. Da monitorização que tem vindo a ser feita, os técnicos defendem que a extensão do período de defeso será uma mais-valia para salvaguarda da reprodução da espécie.

“Recorde-se que há vários anos que é realizado o controlo à lapa por ser uma das espécies selecionadas para o Programa Nacional de recolha de dados. Um programa que decorre de obrigações de regulamentação europeia”, diz a nota da Secretaria tutelada por Rafaela Fernandes.

Dados de 2023 a apanha da lapa rondou os 78.500 kg correspondendo a cerca de 630 mil euros. Em 2022 foram cerca de 88 mil kg correspondendo a cerca de 644 mil euros.