A Autoridade Regional das Atividades Económicas começou o ano com intensa atividade. As reclamações resultaram em 113 processos de averiguação, 31 de contraordenação e 12 de crime. O secretário regional Eduardo Jesus destaca o trabalho feito na defesa dos consumidores.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Lares de serviços mínimos. A legislação nacional que regula as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas permite que as unidades sob alçada do Estado funcionem sem enfermeiros durante a noite e com quadro de pessoal bastante reduzido. A Living Care sugere uma revisão do modelo de gestão, mas a Segurança Social diz que segue a lei.

Saiba ainda que habitação, saúde e ambiente são prioridades do Livre e que política chega ao Teatro. ‘Liberdade que te quero minha’ transforma um momento de amigos num debate ideológico. Peça escrita por Ricardo Brito pode ser vista a 13 e 14 de março.

Relevo também para a segurança. Cais do Porto Santo vai para obras. Depois de adiada duas vezes, a intervenção será iniciada este ano, garante ao JM a Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas. A obra custará mais de 2 milhões de euros e será executada em 14 meses.

Saiba ainda que 1.550 foliões desfilam sábado. Cartaz regional custa meio milhão de euros e rende uma ocupação hoteleira na ordem dos 88%.

