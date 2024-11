A ratificação da Conferência dos Representantes, para adiar a discussão da moção de censura do CH, passou esta manhã em plenário com os votos favoráveis do PSD e CDS-PP, abstenção do PS e contra do CH, JPP, IL e PAN.

A data é então a de 17 de dezembro.

Recorde-se que foi o presidente da ALRAM a pedir que esta alteração da data viesse a plenário.