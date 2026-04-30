APRAM nega responsabilidade na marina da Calheta

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira emitiu esta manhã um comunicado em que esclarece que “a marina da Calheta e toda a área envolvente não pertencem às áreas de jurisdição da APRAM”.

A nota surge na sequência da notícia publicada na edição impressa do JM de hoje a propósito da instalação de barreiras e imposição de taxas no cais, que são contestadas por pescadores. Um deles, inclusive, responsabiliza a APRAM, o que não corresponde à verdade, conforme como a Administração de Portos garante ter revelado oportunamente.

Na notícia publicada no Jornal, sobressai um claro descontentamento dos pescadores que se afirmam confrontados com a necessidade de pagar para ter acesso ao porto com as mudanças introduzidas ontem.

Também a Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira se mostra preocupada com as novas medidas e promete pedir explicações na defesa dos direitos dos pescadores.