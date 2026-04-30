Mais de Meia centena de acidentes rodoviários registados em seis dias

Entre os dias 24 e 29 de abril, a Região Autónoma da Madeira registou um total de 53 acidentes rodoviários, de acordo com dados divulgados pelo Comando Regional da PSP. Apesar do elevado número de ocorrências, não houve vítimas mortais a assinalar, embora se tenham registado 13 feridos, dos quais 11 ligeiros e dois graves.

O concelho do Funchal concentrou a maior parte dos acidentes, com 24 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 10, e Machico, com seis. Câmara de Lobos contabilizou três acidentes, enquanto Ribeira Brava, Ponta do Sol, São Vicente e Santana registaram dois cada. Já Calheta e Porto Santo tiveram um acidente cada, ao passo que Porto Moniz não registou qualquer ocorrência durante este período.

No que diz respeito à gravidade, os dois feridos graves foram registados em Santa Cruz e no Porto Santo. Os feridos ligeiros distribuíram-se maioritariamente pelo Funchal (seis) e Câmara de Lobos (três), com registos também na Ponta do Sol e em Machico.

Quanto à tipologia dos acidentes, as colisões foram, de longe, as mais frequentes, representando 44 dos 53 casos. Seguem-se os despistes, com sete ocorrências. Foram ainda registados um atropelamento e uma situação classificada como “outros”.

Além disso, a polícia deteve 5 condutores após pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1,20 g/l. Foram, ainda, detidos mais dois condutores, um por condução de veículo sem habilitação legal e outro condução de veículo em desobediência pela recusa ao teste do álcool.