Depois de receber uma proposta, a APRAM vai colocar em consulta um pedido do “Circo Mundial Mariani, Lda”, que dá mais de 80 mil euros pela instalação e exploração do espaço.

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM ), abriu consulta pública para a exploração do espaço do parque de diversões na época do Natal, depois de um pedido da sociedade “Circo Mundial Mariani, Lda” para exploração do espaço no cais 8, no Funchal.

Como é de conhecimento geral, o habitual parque de diversões e de circo na época natalícia fica instalado numa parcela do domínio público de 11.274 metros quadrados, localizado junto ao Cais 8 do Porto do Funchal

A oferta da sociedade “Circo Mundial Mariani, Lda” é de mais de 80 mil euros e destina-se à instalação e exploração do espaço para um parque de diversões e circo entre os dias 13 de novembro de 2025 e 25 de janeiro de 2026.

Segundo a APRAM, “pelo uso da referida área”, Circo Mundial Mariani propõe o “pagamento de 81.000 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, comprometendo-se ainda a disponibilizar 500 bilhetes para uma sessão exclusiva de circo destinada à APRAM, S.A”.

Para Já, a APRAM abriu consulta e convida todos “os eventuais interessados na utilização privativa da mesma parcela de domínio público a apresentarem os respetivos pedidos ou objeções à atribuição da licença num prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do edital”.

A finalizar, a APRAM deixa já claro que caso surjam “manifestações de interesse no decurso do referido prazo, será aberto um procedimento concursal entre os candidatos, conforme previsto na legislação em vigor”.