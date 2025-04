O Município do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, lançou a iniciativa “Aos Sábados no Parque”, um programa mensal que decorrerá de abril a dezembro de 2025.

O objetivo é sensibilizar a comunidade para o património natural local, abordando temas como biodiversidade, geodiversidade e ecossistemas.

A primeira sessão, no dia 12 de abril, terá como tema “Sobrevivente Oculto: A Fascinante História da Enguia e o Seu Ecossistema – Um Peixe Nativo da Madeira”, com a participação das investigadoras Inês Órfão e Aracelis Rajnauth.

A programação inclui uma apresentação sobre a enguia, uma visita à Ribeira das Cales para análise da qualidade da água, e observação de amostras no laboratório pedagógico. As sessões são gratuitas, mas exigem inscrição prévia, com vagas limitadas a 25 participantes.

Os interessados poderão obter mais informações e inscrever-se através do link: https://forms.gle/X5y9LmAT6J2VJ12a9