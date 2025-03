Na reta final da campanha e com a presença do líder nacional do Chega, algumas dezenas de apoiantes do partido concentraram-se na Avenida Arriaga, junto à estátua de Gonçalves Zarco.

45 minutos depois da hora marcada, André Ventura e Miguel Castro foram parando para cumprimentar quem os interpelava, com registo para um senhor que questionava, alto e em bom som, se eram comunistas. André Ventura respondeu que não, e que era contra o comunismo.

Depois, em declarações aos jornalistas, o presidente do Chega afirmou que sente que o partido “não será penalizado no domingo, “muito pelo contrário”, por ter apresentado a moção que derrubou o governo de Miguel Albuquerque, reafirmando que os casos de suspeita de corrupção que recaem sobre o presidente do Governo não contam com o Chega para deixar passar.

André Ventura garantiu, por outro lado, que o Chega não fará acordos na Região à esquerda porque “não quer subsidiar quem não trabalha nem criminosos”, excluindo a hipótese de coligação com o PS e com o JPP. Sobre acordos pós eleitorais com o PSD, “depende do PSD fazer o trabalho de casa” e de decidir se “cede e faz uma limpeza dentro de casa ou se mantém Miguel Albuquerque”, a quem entende que “não tem condições para ser presidente do que quer que seja”

Salientando que o arquipélago precisa de estabilidade politica, André Ventura afirmou que as sondagens mostram que é possível uma maioria PSD/Chega, mas “nós não vendemos os nossos princípios nem transigimos em matéria de corrupção”.