“O centro comercial Anadia Shopping gerido pela Widerproperty, com uma vasta experiência em gestão de centros comerciais, reforça novamente o tenant mix e inaugura a segunda loja Oakberry na Ilha da Madeira! Os amantes de açaí já podem marcar na agenda! No próximo dia 15 de abril, ao 12h00, abre a Oakberry Açaí no Anadia Shopping! Conhecida por conquistar o paladar dos consumidores em todo o mundo, a Oakberry traz ao Centro Comercial Anadia um conceito moderno oferecendo uma experiência única de sabor, frescura e conveniência. Os visitantes poderão personalizar os seus pedidos com a garantia de encontrarem sempre ingredientes de qualidade”, informa comunicado à imprensa.

“A chegada desta rede internacionalmente, reconhecida por oferecer açaís 100% naturais, rápidos e personalizáveis, reflete o nosso compromisso em trazer uma oferta diversificada, permitindo que os clientes tenham a oportunidade de experienciar opções mais saudáveis e acessíveis. O Anadia Shopping convida toda a comunidade para fazer parte desta grande abertura!”, é acrescentado.