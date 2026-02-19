Ana Clara Silva em destaque na 3.ª Conferência Idade Maior

Ana Clara Silva, diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, é convidada de destaque na 3.ª Conferência Idade Maior, na próxima terça-feira, dia 24, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Será ela a entrevistada de Laurinda Alves, na primeira edição em formato live do podcast Idade Maior, criado e moderado pela jornalista, escritora e professora.
Para além da especialista madeirense, em matérias de longevidade, o evento promovido pelo Hub Consulting (projeto da Brandkey), contará com a presença de outros oradores nacionais e internacionais, focados nos temas a Intergeracionalidade no Trabalho e o Marketing e Comunicação dirigido aos 50+.
Mónica Chaves, CEO e fundadora da Brandkey e da consultora Idade Maior e agora embaixadora do Stanford Center o Longevity; Michael Clinton, Founder & CEO da ROAR Forward (uma plataforma de business intelligence B2B no setor da Nova Longevidade); Lisa Edgar, CEO na Big Window Consulting Ltd; Céline Abecassis Moedas, Professora de Estratégia na Católica Lisbon School of Business & Economics e recente fundadora do Católica Center on Longevity Leadership, contam entre os peritos.
Esta é uma conferência que, mais do que tudo, se assume como “uma oportunidade única para ouvir vozes nacionais e internacionais que estão a liderar a Nova Economia da Longevidade – um tema cada vez mais central nas estratégicas das organizações, de negócio, políticas públicas, academia e inovação social”.
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
A afirmação do Presidente António José Seguro de que pretende ser “Presidente de todos os portugueses” é uma fórmula tradicional do discurso institucional,...
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
Se calhar, por estarmos na época do Carnaval e ninguém levar a mal, comecei a pensar como assenta que nem uma luva essa frase no caso do partido Chega....
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
No início de fevereiro, ficámos a saber que a Região Autónoma da Madeira (RAM) teve de reprogramar verbas previstas ao abrigo do PRR para investir na área...
Portugal está tão estranho que apetece desligar. Fazer como naquele terrível quadro de Brueghel, em que os amantes se beijam indiferentes, enquanto os...
Nas últimas semanas, tempestades sucessivas, chuva contínua, rios a subir, solos saturados tem sido o dia-a-dia em Portugal. O fenómeno deixou de ser apenas...
A recusa governamental de um projeto de residência estudantil sem custos diretos para o Estado voltou a expor fragilidades profundas na resposta pública...
DE LETRA E CAL
Terminei agora de ler o último livro do britânico Julian Barnes, no qual o escritor declara que “já vivemos milénios suficientes neste planeta para ter...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
Bellarmine Chatunga Mugabe, filho de Roberto Mugabe, ex-presidente do Zimbabué, foi preso, hoje, na sua residência em Hyde Park, norte de Joanesburgo,...
Um pequeno foco de incêndio deflagrou, esta noite, numa zona de mato próxima de algumas habitações, na Caldeira, concelho de Câmara de Lobos. As chamas...
A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a madrugada desta quinta-feira, uma...
O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, afirmou, na sessão de encerramento da conferência dedicada à habitação, integrada...
A sessão de abertura da conferência dedicada à habitação, integrada no ciclo “Conversas com a Sociedade”, promovido pela Ordem dos Engenheiros – Região...
O SESARAM foi distinguido com uma placa de reconhecimento pela sua participação no projeto STOP Infeção Hospitalar 2.0, durante a sessão comemorativa que...
O Governo Regional anunciou que foi autorizado o investimento para a construção de 27 apartamentos em São Gonçalo, e que foi também dada luz verde à continuidade...
Uma mulher, de 53 anos, foi esta tarde transportada para o hospital na sequência de uma queda na via pública, ocorrida junto às paragens de autocarro da...
A 35.ª edição da Exposição Regional da Anona começa na próxima terça-feira, dia 24, no Faial, e decorre até ao domingo, 1 de março.
A abertura oficial acontece...
Filipe Sousa, deputado único do JPP na Assembleia da República, deu entrada, esta quinta-feira, de um projeto de voto de protesto, na sequência das declarações...