Ana Clara Silva em destaque na 3.ª Conferência Idade Maior

Ana Clara Silva, diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, é convidada de destaque na 3.ª Conferência Idade Maior, na próxima terça-feira, dia 24, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Será ela a entrevistada de Laurinda Alves, na primeira edição em formato live do podcast Idade Maior, criado e moderado pela jornalista, escritora e professora.

Para além da especialista madeirense, em matérias de longevidade, o evento promovido pelo Hub Consulting (projeto da Brandkey), contará com a presença de outros oradores nacionais e internacionais, focados nos temas a Intergeracionalidade no Trabalho e o Marketing e Comunicação dirigido aos 50+.

Mónica Chaves, CEO e fundadora da Brandkey e da consultora Idade Maior e agora embaixadora do Stanford Center o Longevity; Michael Clinton, Founder & CEO da ROAR Forward (uma plataforma de business intelligence B2B no setor da Nova Longevidade); Lisa Edgar, CEO na Big Window Consulting Ltd; Céline Abecassis Moedas, Professora de Estratégia na Católica Lisbon School of Business & Economics e recente fundadora do Católica Center on Longevity Leadership, contam entre os peritos.

Esta é uma conferência que, mais do que tudo, se assume como “uma oportunidade única para ouvir vozes nacionais e internacionais que estão a liderar a Nova Economia da Longevidade – um tema cada vez mais central nas estratégicas das organizações, de negócio, políticas públicas, academia e inovação social”.