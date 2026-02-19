MADEIRA Meteorologia
Exposição Regional da Anona realiza-se de 24 de fevereiro a 1 de março no Faial

    Exposição Regional da Anona realiza-se de 24 de fevereiro a 1 de março no Faial
19 Fevereiro 2026
17:44

A 35.ª edição da Exposição Regional da Anona começa na próxima terça-feira, dia 24, no Faial, e decorre até ao domingo, 1 de março.

A abertura oficial acontece no sábado, 29, às 17h30, com um conjunto de palestras e conta com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel. Segue-se a visita oficial aos stands e logo a seguir começa o programa de animação, com folclore, dança moderna, música popular e a finalizar a atuação de um dj, a partir da uma da manhã.

No domingo, o programa começa com a missa, às 11h00, seguida de um concerto pela Banda Filarmónica local. Às 15h00, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, é aguardado no recinto, onde serão entregues os prémios aos agricultores.

Miro Freitas e a respetiva banda e o grupo musical Gaudium animam a festa, até ao encerramento, previsto para as 19h00.

O primeiro dia desta edição, terça-feira, é preenchido com uma formação em podas de anoneiras, no Posto Agrário de Santana, orientado por técnicos da Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

No dia seguinte, às 11h00, a formadora Liliana Pereira, da Direção Regional de Agricultura, ministra uma oficina de culinária com os alunos da Escola Básica e Secundária com Creche e Pré-Escolar Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, do Faial.

