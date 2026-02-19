Exposição Regional da Anona realiza-se de 24 de fevereiro a 1 de março no Faial

A 35.ª edição da Exposição Regional da Anona começa na próxima terça-feira, dia 24, no Faial, e decorre até ao domingo, 1 de março.
A abertura oficial acontece no sábado, 29, às 17h30, com um conjunto de palestras e conta com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel. Segue-se a visita oficial aos stands e logo a seguir começa o programa de animação, com folclore, dança moderna, música popular e a finalizar a atuação de um dj, a partir da uma da manhã.
No domingo, o programa começa com a missa, às 11h00, seguida de um concerto pela Banda Filarmónica local. Às 15h00, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, é aguardado no recinto, onde serão entregues os prémios aos agricultores.
Miro Freitas e a respetiva banda e o grupo musical Gaudium animam a festa, até ao encerramento, previsto para as 19h00.
O primeiro dia desta edição, terça-feira, é preenchido com uma formação em podas de anoneiras, no Posto Agrário de Santana, orientado por técnicos da Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
No dia seguinte, às 11h00, a formadora Liliana Pereira, da Direção Regional de Agricultura, ministra uma oficina de culinária com os alunos da Escola Básica e Secundária com Creche e Pré-Escolar Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, do Faial.
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
A afirmação do Presidente António José Seguro de que pretende ser “Presidente de todos os portugueses” é uma fórmula tradicional do discurso institucional,...
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
Se calhar, por estarmos na época do Carnaval e ninguém levar a mal, comecei a pensar como assenta que nem uma luva essa frase no caso do partido Chega....
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
No início de fevereiro, ficámos a saber que a Região Autónoma da Madeira (RAM) teve de reprogramar verbas previstas ao abrigo do PRR para investir na área...
Portugal está tão estranho que apetece desligar. Fazer como naquele terrível quadro de Brueghel, em que os amantes se beijam indiferentes, enquanto os...
Nas últimas semanas, tempestades sucessivas, chuva contínua, rios a subir, solos saturados tem sido o dia-a-dia em Portugal. O fenómeno deixou de ser apenas...
A recusa governamental de um projeto de residência estudantil sem custos diretos para o Estado voltou a expor fragilidades profundas na resposta pública...
DE LETRA E CAL
Terminei agora de ler o último livro do britânico Julian Barnes, no qual o escritor declara que “já vivemos milénios suficientes neste planeta para ter...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
Numa reunião com uma extensa Ordem de Trabalhos, Santa Cruz aprovou um reforço do investimento em limpeza urbana, através dos contratos interadministrativos...
Bellarmine Chatunga Mugabe, filho de Roberto Mugabe, ex-presidente do Zimbabué, foi preso, hoje, na sua residência em Hyde Park, norte de Joanesburgo,...
Um pequeno foco de incêndio deflagrou, esta noite, numa zona de mato próxima de algumas habitações, na Caldeira, concelho de Câmara de Lobos. As chamas...
A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a madrugada desta quinta-feira, uma...
O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, afirmou, na sessão de encerramento da conferência dedicada à habitação, integrada...
A sessão de abertura da conferência dedicada à habitação, integrada no ciclo “Conversas com a Sociedade”, promovido pela Ordem dos Engenheiros – Região...
O SESARAM foi distinguido com uma placa de reconhecimento pela sua participação no projeto STOP Infeção Hospitalar 2.0, durante a sessão comemorativa que...
O Governo Regional anunciou que foi autorizado o investimento para a construção de 27 apartamentos em São Gonçalo, e que foi também dada luz verde à continuidade...
Uma mulher, de 53 anos, foi esta tarde transportada para o hospital na sequência de uma queda na via pública, ocorrida junto às paragens de autocarro da...
A abertura oficial acontece...