Idosa resgatada de cruzeiro que navegava no mar da Madeira

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a madrugada desta quinta-feira, uma operação de resgate de um passageiro de um navio cruzeiro que navegava a cerca de 170 milhas náuticas, aproximadamente 314 quilómetros a nordeste do Funchal, revelou esta noite a Marinha em comunicado
Na informação, a Marinha adianta que o alerta foi recebido pelas 21h45 de ontem, através do comandante do navio cruzeiro, a informar que um dos passageiros a bordo, uma mulher de 86 anos e nacionalidade britânica, apresentava fortes dores nas costas que causaram paraplegia dos membros inferiores.
Após contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar (CODU-MAR), foi determinado o resgate da vítima, tendo sido ativado para o local um helicóptero EH-101, da Força Aérea Portuguesa.
A vítima foi resgatada para aeroporto do Funchal, sendo posteriormente transportada pelos Bombeiros Voluntários do Funchal para uma unidade hospitalar no Funchal.
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
A afirmação do Presidente António José Seguro de que pretende ser “Presidente de todos os portugueses” é uma fórmula tradicional do discurso institucional,...
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
Se calhar, por estarmos na época do Carnaval e ninguém levar a mal, comecei a pensar como assenta que nem uma luva essa frase no caso do partido Chega....
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
No início de fevereiro, ficámos a saber que a Região Autónoma da Madeira (RAM) teve de reprogramar verbas previstas ao abrigo do PRR para investir na área...
Portugal está tão estranho que apetece desligar. Fazer como naquele terrível quadro de Brueghel, em que os amantes se beijam indiferentes, enquanto os...
Nas últimas semanas, tempestades sucessivas, chuva contínua, rios a subir, solos saturados tem sido o dia-a-dia em Portugal. O fenómeno deixou de ser apenas...
A recusa governamental de um projeto de residência estudantil sem custos diretos para o Estado voltou a expor fragilidades profundas na resposta pública...
DE LETRA E CAL
Terminei agora de ler o último livro do britânico Julian Barnes, no qual o escritor declara que “já vivemos milénios suficientes neste planeta para ter...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
Numa reunião com uma extensa Ordem de Trabalhos, Santa Cruz aprovou um reforço do investimento em limpeza urbana, através dos contratos interadministrativos...
Bellarmine Chatunga Mugabe, filho de Roberto Mugabe, ex-presidente do Zimbabué, foi preso, hoje, na sua residência em Hyde Park, norte de Joanesburgo,...
Um pequeno foco de incêndio deflagrou, esta noite, numa zona de mato próxima de algumas habitações, na Caldeira, concelho de Câmara de Lobos. As chamas...
A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a madrugada desta quinta-feira, uma...
O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, afirmou, na sessão de encerramento da conferência dedicada à habitação, integrada...
A sessão de abertura da conferência dedicada à habitação, integrada no ciclo “Conversas com a Sociedade”, promovido pela Ordem dos Engenheiros – Região...
O SESARAM foi distinguido com uma placa de reconhecimento pela sua participação no projeto STOP Infeção Hospitalar 2.0, durante a sessão comemorativa que...
O Governo Regional anunciou que foi autorizado o investimento para a construção de 27 apartamentos em São Gonçalo, e que foi também dada luz verde à continuidade...
Uma mulher, de 53 anos, foi esta tarde transportada para o hospital na sequência de uma queda na via pública, ocorrida junto às paragens de autocarro da...
A 35.ª edição da Exposição Regional da Anona começa na próxima terça-feira, dia 24, no Faial, e decorre até ao domingo, 1 de março.
A abertura oficial acontece...