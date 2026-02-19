MADEIRA Meteorologia
Idosa resgatada de cruzeiro que navegava no mar da Madeira

    Idosa resgatada de cruzeiro que navegava no mar da Madeira
Redação

Ocorrências
Data de publicação
19 Fevereiro 2026
19:40

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a madrugada desta quinta-feira, uma operação de resgate de um passageiro de um navio cruzeiro que navegava a cerca de 170 milhas náuticas, aproximadamente 314 quilómetros a nordeste do Funchal, revelou esta noite a Marinha em comunicado

Na informação, a Marinha adianta que o alerta foi recebido pelas 21h45 de ontem, através do comandante do navio cruzeiro, a informar que um dos passageiros a bordo, uma mulher de 86 anos e nacionalidade britânica, apresentava fortes dores nas costas que causaram paraplegia dos membros inferiores.

Após contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar (CODU-MAR), foi determinado o resgate da vítima, tendo sido ativado para o local um helicóptero EH-101, da Força Aérea Portuguesa.

A vítima foi resgatada para aeroporto do Funchal, sendo posteriormente transportada pelos Bombeiros Voluntários do Funchal para uma unidade hospitalar no Funchal.

