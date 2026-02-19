Idosa resgatada de cruzeiro que navegava no mar da Madeira

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a madrugada desta quinta-feira, uma operação de resgate de um passageiro de um navio cruzeiro que navegava a cerca de 170 milhas náuticas, aproximadamente 314 quilómetros a nordeste do Funchal, revelou esta noite a Marinha em comunicado

Na informação, a Marinha adianta que o alerta foi recebido pelas 21h45 de ontem, através do comandante do navio cruzeiro, a informar que um dos passageiros a bordo, uma mulher de 86 anos e nacionalidade britânica, apresentava fortes dores nas costas que causaram paraplegia dos membros inferiores.

Após contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar (CODU-MAR), foi determinado o resgate da vítima, tendo sido ativado para o local um helicóptero EH-101, da Força Aérea Portuguesa.

A vítima foi resgatada para aeroporto do Funchal, sendo posteriormente transportada pelos Bombeiros Voluntários do Funchal para uma unidade hospitalar no Funchal.