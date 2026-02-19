Incêndio na Caldeira aciona uma equipa dos bombeiros (com vídeo)

Um pequeno foco de incêndio deflagrou, esta noite, numa zona de mato próxima de algumas habitações, na Caldeira, concelho de Câmara de Lobos. As chamas começaram há pouco tempo, mas os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos deslocaram-se de imediato para o local, onde estão a proceder ao combate ao fogo. .

No terreno encontra-se uma equipa de combate a incêndios rurais, apoiada por várias viaturas da corporação. Os operacionais procuram dominar rapidamente a situação, de forma a evitar a progressão das chamas e garantir a proteção das residências próximas. Não há, para já, registo de feridos ou danos em habitações.