MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Incêndio na Caldeira aciona uma equipa dos bombeiros (com vídeo)

    Incêndio na Caldeira aciona uma equipa dos bombeiros (com vídeo)
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Fevereiro 2026
19:50

Um pequeno foco de incêndio deflagrou, esta noite, numa zona de mato próxima de algumas habitações, na Caldeira, concelho de Câmara de Lobos. As chamas começaram há pouco tempo, mas os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos deslocaram-se de imediato para o local, onde estão a proceder ao combate ao fogo.

.

No terreno encontra-se uma equipa de combate a incêndios rurais, apoiada por várias viaturas da corporação. Os operacionais procuram dominar rapidamente a situação, de forma a evitar a progressão das chamas e garantir a proteção das residências próximas. Não há, para já, registo de feridos ou danos em habitações.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas