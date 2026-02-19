Turista americana em estado crítico após incidente de saúde no Porto Santo

Uma mulher de nacionalidade americana foi ontem assistida no serviço de urgência do Centro de Saúde do Porto Santo, após ter recorrido à unidade pelas 6h00, devido a problemas cardíacos. A turista encontrava-se de férias na Ilha Dourada quando começou a sentir-se indisposta. Ainda tentou o contacto com 112 antes de seguir para o serviço de urgências por meios próprios.

Durante a observação clínica, a doente entrou em paragem cardiorrespiratória, minutos depois de entrar nas urgências. A equipa médica iniciou de imediato manobras de Suporte Avançado de Vida, conseguindo reverter a situação e recuperar os sinais vitais da paciente. Após estabilização, foi solicitado o seu transporte urgente para a Madeira, com destino ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Foram prontamente acionados os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a equipa médica da EMIR e a Força Aérea Portuguesa, que asseguraram a evacuação aeromédica até ao Aeroporto da Madeira. A operação decorreu com celeridade e ficou concluída ainda antes das 10h00.

A mulher deu entrada nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça durante a manhã, tendo sido posteriormente internada na Unidade de Cuidados Intensivos. Ao que o Jornal apurou, o seu estado é considerado crítico.