Bom dia!

Entre 1.500 a 2.000 luso-venezuelanos, a maioria com ligações à Madeira, estão em perigo de deportação dos EUA, após a administração de Donald Trump ter anunciado o fim do estatuto de proteção temporária aos imigrantes. Daniel Ferreira, presidente do Clube Português de Miami, admite ao JM que muitos dos portugueses residentes ficarão em breve em situação ilegal. O momento é de “stress e muita tensão” entre a comunidade.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a saúde. APP de 615 mil euros vai gerir transporte de doentes. O SESARAM pretende lançar uma nova solução informática com o propósito de centralizar todos os pedidos de ambulâncias. Objetivo passa por “minimizar atrasos e aumentar a eficiência” na resposta.

Saiba ainda que eleições regionais de 23 de março integram 14 candidaturas e que Colégio Missionário ganha nova vida em Santa Luzia com um Lar de Idosos.

Destaque também nesta edição para a Educação. Mais de 22.000 exames-ensaio na Madeira. As provas em formato digital envolvem quase sete mil alunos.

Não perca ainda a Cultura com novo álbum de MELA intitulado de Aguarelas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!